В Гомельской и Могилевской областях сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды

Последствия непогоды в Гомельской и Могилевской областях устраняют спасатели. Согласно оперативным данным, в результате прохождения грозового фронта, только в Бобруйском районе повреждены крыши двух объектов, а девять автомобилей накрыли упавшие деревья.

В Буда-Кошелевском районе спасатели работали по сообщению об обрушении сельскохозяйственного комплекса. МЧС вместе с работниками хозяйства разобрали завалы строительных конструкций и вывели 33 теленка. По оперативной информации, пострадавших нет. Всего подразделения спасателей за время прохождения грозового фронта около 30 раз выезжали на уборку 55 упавших деревьев. Мониторинг оперативной обстановки продолжается.