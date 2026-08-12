В Горках протестируют новую систему оповещения о ЧС

12 августа в полдень жители и гости Горок могут получить необычное сообщение на мобильный телефон. В городе протестируют новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях с использованием технологии Cell Broadcast, сообщает МЧС Беларуси.

На экране появится тестовое уведомление, телефон может подать громкий сигнал и завибрировать. Такие сообщения поступают практически мгновенно, в течение 20 секунд, и одновременно охватывают всех абонентов в определенной зоне. Тестирование продлится недолго и не связано с реальной угрозой.