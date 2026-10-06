В Кревском замке археологи обнаружили фундаменты древнего моста. В настоящее время специалисты изучают сохранившиеся фрагменты и определяют точное местоположение древнего прохода. Эти данные будут учтены в проекте реставрации.

Кревский замок - место, где в XIV веке решались важные вопросы истории Великого княжества Литовского. Сегодня здесь продолжаются археологические исследования и реставрация.

Находки помогают восстановить исторический облик крепости

Кревский замок построили в XIV веке. Крепость пережила осады и разрушения, а во время Первой мировой войны серьезно пострадала от артиллерийских обстрелов. Сегодня территорию памятника исследуют археологи Института истории НАН Беларуси совместно со специалистами Белреставрации. Одно из последних открытий - фундаменты древнего моста.

Олег Дернович, ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

"Здесь по проекту через несколько лет будет подходить берег замкового пруда, и через него должен идти замковый мост. Мы нашли фундаменты моста, изучаем их. И что очень важно, у нас есть трассировка - если мы будем восстанавливать мост, мы будем понимать, как он шел от ворот, поэтому для реставрации это очень важное открытие".

В настоящее время специалисты изучают сохранившиеся фрагменты и определяют точное местоположение древнего прохода. Эти данные будут учтены в проекте реставрации. Параллельно ведется исследование системы замкового рва; планами предусмотрено его восстановление с северной и западной сторон.

Замок строился как крепость на воде. Вокруг него создавали затопленное пространство, а мосты и рвы были частью обороны. Археологи определили, что один из рвов проходил всего в четырех метрах от замковых стен. Эти данные помогут восстановить историческую планировку укрепления.

Княжеская башня - единственный сохранившийся в Беларуси донжон. Сейчас она находится на стадии временной консервации. Внутри специалисты планируют исследовать завалы, где уже обнаружены фрагменты фресок XIV века. Именно в подземельях этой башни, согласно историческим сведениям, находился в заключении князь Кейстут.

Часть туристического маршрута

Исследования помогают не только прояснить историю крепости, но и определить ее облик после реставрации. Сохранившиеся сооружения, конфигурация рвов и археологические находки позволяют поэтапно реконструировать планировку Кревского замка. Сам памятник уже стал частью туристических маршрутов.

Филипп Коротков, заведующий филиалом "Кревский замок" Сморгонского историко-краеведческого музея:

"Кревский замок является одним из первых замков, построенных на территории Беларуси. Построен он примерно в 1320-е годы великим князем Гедимином. Именно в этом замке происходили очень важные для нашей страны события, среди них - подписание в 1385 году Кревской унии".

Для туристов Крево - это один из пунктов маршрутов по историческим местам Беларуси. Сюда приезжают, чтобы увидеть не только сохранившиеся стены и башню, но и место, где происходили важные события истории Великого княжества Литовского.

"Очень люблю страну, много путешествуем по стране, много делается в стране по реставрационным вопросам - это приятно радует. Очень хорошо, что много средств вкладывается в развитие туристических объектов. Российские туристы тоже любят здесь бывать, мы часто их встречаем, они очень довольны путешествиями, ценят нашу страну за комфорт. Приглашаем в нашу прекрасную страну. Мы всех любим, всех ждем", - делится впечателениями местная жительница.

Проект реконструкции предусматривает восстановление двух мостов и замковых рвов по обе стороны крепости. В перспективе здесь планируют создать музейную экспозицию, которая расскажет об оборонительной системе и Кревском замке как о княжеской резиденции.