В курортном поселке Нарочь появятся современный музыкальный фонтан и обновленный амфитеатр

Курортный поселок Нарочь масштабно меняется. В его центральной части появится современный фонтан с музыкальным сопровождением и подсветкой.

Затем благоустроят прилегающую зону, заменят уличное освещение, расширят детскую площадку и установят малые архитектурные формы. Реконструкция затронет и летний амфитеатр. Специалисты разрабатывают также проект трассы вдоль озера.

"Здесь будут предусмотрены современные малые архитектурные формы, современные элементы благоустройства, современный фонтан. Он будет представлять собой плоскостное сооружение. Центр поселка станет центром привлечения туристов в плане экскурсии и свободного времяпровождения не только туристов, но и жителей нашего района", - отметил замдиректора управления капитального строительства Мядельского района Александр Зверуго.

В поселке Нарочь активно строят и жилье. Новый арендный дом на 36 квартир введут в эксплуатацию в августе 2026 года. Ключи получат специалисты востребованных профессий и нуждающиеся в улучшении жилищных условий.