В Лиде прошел сбор "Военная безопасность и оборона Республики Беларусь" - как это было

Предпосылок для нормализации военно-политической обстановки вокруг Беларуси пока не ожидается. Западные страны продолжают наращивать военные расходы, закупать вооружение и технику, возводить заборы вдоль белорусских границ, строить полигоны. Из уст политических популистов звучат исключительно военные бравады. В Минске это понимают и принимают все необходимые меры для сохранения боеспособности Вооруженных Сил.

В Лиде завершился сбор "Военная безопасность и оборона Республики Беларусь". Участниками стали председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов, а также военные комиссары областей и столицы.

Мероприятие проводится каждый год для повышения уровня подготовки руководящего состава исполкомов в вопросах территориальной обороны.

Еще до начала сбора участников ожидало одно символичное, но важное мероприятие. Местный мемориальный комплекс "Курган Бессмертия" пополнился новыми образцами вооружения: 85-мм дивизионной пушкой Д-44 и 152-мм гаубицей Д-1. По этому поводу состоялся митинг и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Кульминацией сбора стала демонстрация боевого эпизода по захвату условным противником Лидской авиабазы. Сначала участники запускали беспилотные аппараты для того, чтобы провести разведку. Затем был подвергнут аэродром атаке беспилотников. После этого начался штурм. Войска территориальной обороны отбивали атаку противника самостоятельно, затем на помощь им пришли мотострелковая рота и внутренние войска.

"На данном сборе уделено внимание направлениям повышения оснащенности войск территориальной обороны. Также по опыту специальной военной операции мы видим, что необходимо оснащать войска беспилотными летательными аппаратами, средствами противодействия этим аппаратам, хорошими средствами связи, прицеливания, средствами защиты наших военнослужащих. Эта работа идет, но мы планируем разогнать ее до более высоких темпов, чтобы закрыть полную обеспеченность всех подразделений войск территориальной обороны", - отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Также Виктор Хренин рассказал, что будет проходить повышение оснащенности войск территориальных оборон самыми современными средствами, такими как беспилотные летательные аппараты, оружие, прицелы и даже инженерные средства.

Юрий Караев news.by

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

"Каждый раз Вооруженные Силы стремятся разнообразить новый сбор, их тематика разная. Я это заметил по темам, которые предлагаются, и по тому, что нам удается посмотреть. Например, в Гродненской области есть авиабаза, и поэтому основной упор сделан на осмотр ее возможностей в интересах военных действий и территориальной обороны в частности".

Подобные тренировки вырабатывают слаженность между войсками территориальной обороны, Вооруженными Силами и спецподразделениями. Все эти составляющие должны стать монолитом, который в случае необходимости встанет на защиту Родины. Мелочей в стратегии национальной обороны не бывает.

Павел Муравейко news.by

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

"В стратегическом масштабе самое главное значение и востребованность данного предприятия состоят в том, что сегодня оборона страны - это оборона народа. Территориальная оборона - это, в первую очередь, система обороны государства с использованием или с опорой на местные органы власти и ресурсы с реализацией таких задач, как народное ополчение и т. д. Поэтому здесь губернаторам показывают все необходимые вещи, которые могут быть востребованы в рамках подготовки и обеспечения обороноспособности страны".