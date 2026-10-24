Жителей Минске приглашают принять участие в субботнике

На субботники минчан приглашают и 24 октября: очистить газоны от опавших листьев, убрать мусор, научиться правильно сортировать отходы. В акции примут участие различные организации.

В столице уже наведен порядок на территориях площадью около 100 га, высажено 120 деревьев и более 400 кустарников.

Анастасия Сулимская, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства:

"Субботники продолжаются, и это не просто субботники с традиционными работами по наведению порядка, это еще и полезные интерактивные формы для жителей. Мы проводим совместные акции с РОЧС по правилам пожарной безопасности в жилфонде, с сотрудниками ГАИ по правилам парковки во дворах, с перевозчиками отходов по сортировке отходов и с другими организациями. Также для жителей открыты 109 пунктов выдачи инвентаря. Их адреса размещены в Telegram-канале "ЖКХ Минск Официально".

Поучаствовать в субботнике в своем районе может каждый. Для этого необходимо обратиться в ближайшее ЖКХ. Там специалисты выдадут инвентарь и посадочный материал.