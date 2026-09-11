В Минске выбирают лучший район в сфере ЖКХ

Чтобы назвать лучший район столицы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, специалисты детально изучают дворы: от состояния фасадов и контейнерных модулей до эстетики входных групп. В списке обязательных адресов - объекты во всех 9 районах столицы.

Олег Корзун, зампредседателя Мингорисполкома:

"Акцентируем внимание на участие населения в благоустройстве тех дворов, где люди проживают: наличие детского игрового оборудования, малых архитектурных форм. Всего у нас 10 критериев, на которые мы обращаем внимание".

Также оценивают цифры за 2025 год: выполнение планов по капремонту, замене лифтов и скорость реакции на заявки в единой диспетчерской службе. Свой голос за лучший район отдают и сами жители в онлайн-голосовании. Победителя назовут ко Дню города.