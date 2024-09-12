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Регионы
В Могилевском районе к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков обновили мемориал
04.11.2024
12:35
Могилевская область
Великая Отечественная война
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
10 часов назад
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
20 часов назад
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
20 часов назад
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
20 часов назад
Политика
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Новый этап электоральной гонки - 7 ноября в Беларуси начался сбор подписей от граждан
07.11.2024
17:34
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
22:35
Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии
06.11.2024
18:26
Избран руководящий состав Могилевской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
17:59
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
13:30
Общество
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Белоруска с госфлагом на матче "Динамо-Минск" отбилась от лжеболельщиков с бэчебэшной символикой
12 часов назад
Как избежать стихийных свалок в лесах
10 часов назад
"Марафон единства": чем удивит второй день форума на Полесье?
10 часов назад
Два документальных фильма Белтелерадиокомпании получили призы на "Лістападзе"
11 часов назад
Экономика
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В Калинковичском районе построили творожный цех с нуля - чем могут похвастаться сейчас
17 часов назад
Общая стоимость программы "Один район - один проект" составляет 9 млрд рублей
18 часов назад
Как программа "Один район - один проект" дала новую жизнь Витебской бройлерной птицефабрике
07.11.2024
22:58
Что позволило Петербургскому тракторному заводу снизить импортную составляющую
07.11.2024
16:37
Когда в Беларуси появятся беспилотники отечественного производства?
06.11.2024
23:00
В мире
Все
"Хезболла" атаковала израильскую авиабазу
9 часов назад
Макрон решил потягаться с США
10 часов назад
На Камчатке вновь проснулся Шивелуч
12 часов назад
Испания вновь во власти наводнения - пострадала Жирона
13 часов назад
Регионы
Все
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Будет ли создана в Беларуси государственная программа качества, рассказал Владислав Татаринович
04.11.2024
15:09
Новый храм знаний: в Осиповичах открыли школу на более чем 1 тыс. мест
04.11.2024
14:40
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
18.09.2024
14:40
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
17.09.2024
21:23
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов
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14:28
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