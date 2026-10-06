В Молодечненском районе собирают до 80 т/га яблок

2026 год уже подтвердил: хороший урожай не только в полях, но и в садах у фермеров. Задача была обеспечить внутренний рынок белорусскими плодами.

Лидерство в центральном регионе уже несколько лет удерживает фермерское хозяйство в Молодечненском районе. Здесь начинали со скромных 5 га. Сегодня же масштабы впечатляют - под яблоневый сад отведено почти 200 га. Плотность посадки составляет 2,5 тыс. деревьев на 1 га, а урожайность достигает 50-80 т/га.

Александр Абрамчик, экс-руководитель крестьянского фермерского хозяйства "Спартан-Агро":

"Планируем собрать 2-2,5 тыс. т. Какие сорта яблок в этом сезоне будут преобладать? "Белорусское сладкое", "теремок", "ханикрисп", потом уже позднее осеннее "алеся", "найдаред", "айдаред" - уже длительного хранения. Стабфонды мы держим полностью, у нас есть хранилище, которое позволяет хранить, поэтому у нас заключены договоры до марта с определенными сетями".

Для сохранения продукта в хозяйстве - собственный хранилищный комплекс с газовой средой, и яблоко словно "засыпает" в атмосфере с минимальным содержанием кислорода и "просыпается" весной таким, будто его только что сорвали с дерева. Всего в стабилизационные фонды республики планируют заложить более 147 тыс. т овощей и фруктов, из них порядка 25 тыс. т - свежие яблоки.