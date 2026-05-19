В память о летчиках в Полоцком кадетском училище установили истребитель МиГ-15

19 мая почтили память летчиков в Полоцке. На территории кадетского училища, в котором учился Никита Куконенко, установили символичный экспонат - истребитель МиГ-15 (это подарок Министерства обороны).

Ранее макет самолета находился в музее авиационной базы, в которой Никита Куконенко проходил службу.

Алеся Мищенкова, учащаяся Полоцкого кадетского училища:

"Молодой парень выбрал не свое будущее, жену, детей, а выбрал спасти Родину. Это настолько ценно в наше время, дает большую мотивацию".

Станислав Красовский, директор Полоцкого кадетского училища:

"Паренек закончил наше кадетское училище, в процессе обучения шел уверенно к этой цели. Стихи писал о том, что мечтает стать летчиком. Он всеми своими поступками подтверждал, что будет летчиком. И он им стал".

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Беларуси:

"Самолет МиГ-15 - напоминание каждому кадету о том, что в данном кадетском училище проходил обучение очень сильный и благородный молодой человек, а также о прекрасных качествах наших пилотов, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради жизни на земле".

В Полоцком кадетском училище бережно хранят память о Никите Куконенко. В музее учреждения открыта экспозиция, где собраны личные вещи героя. У входа в главный корпус в его честь установлен памятник. Ежедневно имя Никиты Куконенко звучит на вечерней поверке кадетов.

