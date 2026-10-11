В Шклове отметили "Дажынкi-2026"

Могилевская область отметила праздник тружеников села. В Шклове гостей ожидали полтора километра фудкортов. Все желающие могли оценить белорусскую кухню, рассмотреть сельхозтехнику и купить сувениры на большой ярмарке. А еще работали тематические локации с презентацией туристического и промышленного потенциала региона. Украшением праздника стал парад караваев и торжественное награждение лидеров уборочной.

Алексей Слесарев, главный агроном ОАО "Александрийское":

"Этот год более урожайным получился. В основном это озимый ячмень, озимая пшеница. Радости, милости и всем позитивного настроя".

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Слова благодарности нашим селянам, и не только им, а всем, кто принимал участие в уборке урожая. Это большая работа. Мы на Могилевщине традиционно работаем толокой: и селяне, и силовые структуры, и граждане наших городов, Бобруйска, Могилева - все включаются в уборку урожая. Результат говорит сам за себя".

Намолот зерновых с рапсом в Могилевском регионе - более 1 млн 200 тыс. тонн. В лидерах - Шкловский район, Могилевский, Горецкий. Самая высокая урожайность - в хозяйстве "Александрийское". В 2027 году областной праздник тружеников села Могилевского региона примет Дрибин.