В Узде в преддверии Дня медработников наградили лучших врачей и медсестер

В Беларуси в преддверии Дня медицинских работников чествуют лучших в профессии. В Узде награды от Миноблисполкома, Минздрава и профсоюзов получили лучшие представители отрасли - врачи, медсестры, преподаватели медколледжей. Всего более 60 человек.

"Наши достижения на протяжении последних шести лет - это объединение всей службы скорой медицинской помощи Минской области, что позволило улучшить качество и доступность оказания скорой помощи бригадами, а также экстренную госпитализацию согласно профилю заболевания", - рассказала главврач Минского областного центра скорой медицинской помощи Александра Вариводская.