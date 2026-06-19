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В Узде в преддверии Дня медработников наградили лучших врачей и медсестер

В Беларуси в преддверии Дня медицинских работников чествуют лучших в профессии. В Узде награды от Миноблисполкома, Минздрава и профсоюзов получили лучшие представители отрасли - врачи, медсестры, преподаватели медколледжей. Всего более 60 человек.

"Наши достижения на протяжении последних шести лет - это объединение всей службы скорой медицинской помощи Минской области, что позволило улучшить качество и доступность оказания скорой помощи бригадами, а также экстренную госпитализацию согласно профилю заболевания", - рассказала главврач Минского областного центра скорой медицинской помощи Александра Вариводская.

Также были подведены итоги Республиканского конкурса "Врач года". Из Минской области наградили четырех медиков.

Разделы:

РегионыЗдоровье

Теги:

медициначествованиеДень медицинских работниковМинская область