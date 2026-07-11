В Узденском районе обнаружены останки погибшего в 1941-м солдата: удалось ли установить имя бойца

В Узденском районе поисковики подняли останки бойца, погибшего летом 1941 года. 85 лет он был в списках без вести пропавших. Это единичный случай в миллионной статистике. Сколько еще подобных захоронений в лесах и полях Беларуси - не известно. Поисковики не берутся назвать даже приблизительную цифру.

Летом 1941 года в лесном массиве в нескольких километрах от деревни Рыбаковщина Узденского района шли ожесточенные бои. Подразделения Красной армии из-под Узды прорывались в сторону Руденска и Марьиной Горки. Это сегодня лесная дорога и местами по ней трудно проехать, а 85 лет назад это был единственный путь спасения для солдат. Но спаслись не все.

Количество погибших и не вырвавшихся с окружения не известно. Бои в этой местности шли в период с 30 июня по 2 июля 1941-го. Лес и сегодня в рубцах тех сражений - повсюду воронки и овраги от снарядов. В одном из углублений и обнаружили останки красноармейца.

Александр Дударенок, руководитель поисковой группы "Батьковщина":

"Просто сверху лежит, не похороненный. Как упал в 1941 году, природа его укрыла хвоей, листиками. Боец был в полном снаряжении, экипировке. У него нашли противогаз, ремень поясной, зеркальце, монетки - нехитрый солдатский скарб, все с ним было, как и положено бойцу".

На месте подъема бойца, помимо поисковиков в обязательном порядке присутствовали представители 52-го отдельного специализированного поискового батальона.

"Предварительно бойцу 20 лет, видно, что это молодые костные останки", - рассказал командир взвода 52-го отдельного специализированного поискового батальона Артем Кравцов.

Предметы, обнаруженные рядом с останками, свидетельствуют, что это солдат Красной армии. Но главное - медальон в отличном состоянии. Бланк заполнен и читается даже без специального оборудования. Единичный случай, когда при обнаружении останков сразу становится известно имя бойца.

Евгений Авсевич, руководитель Музея военной истории в д. Козловичи Слуцкого района:

"Ковальский Владимир Иванович, Кировоградская область. У него, судя по документам, была только сестра. Родители не были указаны. 20 лет было парню, 1921 года рождения. Он был при полном облачении, у него находилось очень много не расстрелянных боеприпасов при себе".

Сейчас будут пытаться выйти на родных солдата, но сделать это будет непросто, поскольку сестра наверняка, выйдя замуж, сменила фамилию.

"Солдаты должны возвращаться домой с войны. Попробуем написать в общих форумах и чатах. Может быть кто-то возьмется за поиск родных, поможет найти, известить, сообщить им, что Владимир Иванович больше не пропавший без вести, а погиб в июне 1941 года у нас в Беларуси, в Узденском районе", - отметил Александр Дударенок.

В этом лесу бойцов поднимают уже больше 10 лет. Перезахоронили 40 человек, лишь три установленных имени - Владимир Ковальский, Амиртай Хамитов и Степан Немченок, который более 70 лет считался пропавшим без вести. Все это время его останки находились в лесу всего в 10 км от родного дома.