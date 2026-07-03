В Витебске тысячи граждан возложили цветы к мемориалу в честь советских воинов

Праздничные мероприятия 3 Июля проходят по всей Беларуси, в стороне не осталась и Витебщина.

Главный государственный праздник Витебск встречает ярко и масштабно. По традиции акцент сделан на героическую историю города.

Мемориальный комплекс в честь советских воинов, партизан и подпольщиков - сакральное место для каждого жителя Витебска. Полвека в память о тех, кто пожертвовал жизнью во имя свободы и независимости Беларуси, здесь горит Вечный огонь. К нему с благодарностью тысячи граждан возложили живые цветы.

На торжественном митинге вспоминали и подвиг послевоенного поколения. Возрожденный из руин Витебск - это заслуга именного того поколения. Бережно храня достижения предков, белорусы своим трудом пишут новейшую историю суверенной страны.

Праздновать День Независимости Витебск будет до позднего вечера. В 22:55 жители областного центра вместе со всей Беларусью споют государственный гимн, а после небо над Западной Двиной раскрасят залпы фейерверка.