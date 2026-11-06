В Витебской области появился современный ФОК с бассейном и еще один газифицированный агрогородок

Беларусь охватил марафон открытий к 7 ноября. В Витебской области к празднику появился современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и еще один газифицированный агрогородок.

Сейчас улицу Октября украшает современное двухэтажное здание физкультурно- оздоровительного комплекса. Под одной крышей - современный тренажерный и фитнес-залы, бассейн на три дорожки. Организована безбарьерная среда. Для тех, кто только учится плавать, есть специальное тренировочное пространство.

В том, что современный комплекс будет пользоваться популярностью, в Браславе не сомневаются. Особенно в райцентре ждали открытия бассейна. Теперь не нужно ездить в соседние города. ФОК возвели в активно растущем микрорайоне в шаговой доступности от туристической локации.

Михаил Сердега, руководитель клуба по плаванию:

"С 4-5 лет детишек можно обучать. Условия для этого есть, и потом перевести их на глубокую дорожку, т. е. дальше работать можно уже над техникой".

Эвелина Мацулевич, воспитанница ДЮСШ Браславского района:

"Особенно мне понравился новый зал, где можно делать общую физическую подготовку. Бассейн - это вода, которая успокаивает мышцы после тренировок".

Ответственно подошли и к графику работы нового комплекса. Важно, чтобы удобно было и детям, и их родителям. Укрепление здоровья людей - важнейший приоритет государства. Особенно пристальное внимание уделено инфраструктуре в райцентрах.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области:

"На примере этого комплекса мы видим, как реально выполняется требование главы государства о том, чтобы жизнь в таких населенных пунктах (в райцентрах, в агрогородках) была ничуть не хуже, чем в областных городах, в Минске по качеству жизни, по услугам. Я уверен, что этот объект станет местом притяжения горожан всех возрастов: пожилых, молодежи и детей".

Также в Витебской области газифицирован еще один агрогородок Лужки. 6 ноября здесь зажгли символический факел.

В Лужках проживает более 500 человек. Есть школа, дом культуры, больница сестринского ухода, амбулатория врача общей практики. Местные жители говорят, что их агрогородок хорошеет. Появление газовой инфраструктуры открывает новые возможности для села.

Порядок важен во всем. Чтобы производительность была на высоком уровне, а работа в полях и на мехдворах - безопасной, есть и подарок для аграриев. Хозяйство "Княж" получило сертификат на 160 комплектов спецодежды.

Иван Комзаков, директор ОАО "Княж":

"Основной костях коллектива сформирован, но приходят и молодые специалисты: механизаторы, ветеринарные врачи. Важный подарок - это спецодежда для всего коллектива. Он важен для удобства работы".

Марафон открытий - традиция, которая объединяет белорусов. Что важно, все подарки под запрос людей, чтобы жизнь и в городе, и в глубинке была комфортной.