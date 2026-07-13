В Воложине появился туристический информационный центр

Проложить маршрут по самым ярким и значимым локациям Минской области поможет туристический информационный центр (ТИЦ). Такая новая точка появилась и на карте Воложина.

В ТИЦ Воложинского района установлена современная мультимедийная панель, в интерактивном режиме отображены ключевые достопримечательности. Посетители могут самостоятельно узнать историю каждого объекта и сразу получить информацию, как до него добраться.

Анастасия Пахолко, директор туристического информационного центра Воложинского района:

"Мы стремимся к тому, чтобы создать в нашем туристическом информационном центре безбарьерную туристическую среду. Выбираем, например, раздел "Что посмотреть?". Костел Благовещения Пресвятой Девы Марии - это древнейший костел на территории Воложинского района. Можно прочитать о том, что представляет собой этот объект, посмотреть фотографии либо проложить маршрут самостоятельно".

Специалисты помогут подобрать экскурсию, познакомят с афишей и ответят на все вопросы. Всего в Минской области работает 21 такой центр.