В Минской области сотрудники ГАИ проводят профилактические беседы и указывают на нарушения пешеходов

Задача Госавтоинспекции - снизить уровень аварийности и наездов, особенно в такую погоду. В Минской области сотрудники проводят профилактические беседы на местах. Указывают на нарушения, которые допускают пешеходы при переходе по зебре. Кроме советов по безопасности, вручают фликеры. Это дополнительное предостережение и обязательный атрибут для передвижения в темное время суток.

"В темное время суток пешеходы обязаны себя обозначить светоотражающими элементами. Им также нужно учитывать погодные условия. За 2023 год на территории Дзержинского района произошло 28 ДТП. Личный состав отдела ГАИ приближен к местам массового скопления граждан", - сообщилначальник ОГАИ Дзержинского РОВД Андрей Гордевич.

Особенно осторожными всем участникам дорожного движения советуют быть на скоростных магистралях. Пешеходам надо пользоваться только обозначенными местами для перехода, водителям при подъезде к таким участкам - снижать скорость.