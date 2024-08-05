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В рамках проекта "Шаг к успеху" прошла встреча с солистами группы "Аура" в лагере "Дружба"

В оздоровительном лагере "Дружба" со школьниками встретились белорусские артисты. Много вопросов было к ним про личный успех и историю создания музыкального коллектива "Аура". Солисты поделились с юным поколением опытом в творчестве и подготовке к публичным выступлениям, как достичь поставленных целей и не бояться критики. В конце встречи артисты подарили детям музыкальный заряд энергии.

Всегда интересно общаться с детьми. Они задают очень искренние вопросы, например, как избежать буллинга, как добиться чего-то в жизни. И эти советы потом пригодятся, это очень важно.
Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Беларуси, продюсер группы "Аура"

Проект "Шаг к успеху" проходит уже третий год подряд. В период летних каникул и отдыха в оздоровительных лагерях у детей есть возможность побеседовать с людьми, которые добились успеха в культуре, спорте, образовании, журналистике и других сферах. С начала лета в Минской области прошло 15 таких встреч.

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