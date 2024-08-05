В рамках проекта "Шаг к успеху" прошла встреча с солистами группы "Аура" в лагере "Дружба"

Всегда интересно общаться с детьми. Они задают очень искренние вопросы, например, как избежать буллинга, как добиться чего-то в жизни. И эти советы потом пригодятся, это очень важно.

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Беларуси, продюсер группы "Аура"