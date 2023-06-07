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В Воложине губернатор Минской области провел прием граждан

Вопросы жителей Минской области 7 июня рассматривал губернатор Минской области Александр Турчин на личном приеме в Воложине. Среди основных тем - электроснабжение, качество медобслуживания и дорог.

Со своей просьбой обратились жители деревни Люташ Воложинского района. Их волнует улучшение качества дороги. По словам местного жителя, она заросла растительностью и давно имеет потребность в ямочном ремонте. На решение проблемы губернатор обозначил срок - в течение недели все работы должны быть выполнены. С дорожным вопросом обратился и житель Минска. Алексея Коношонка волновало состояние участка гравийной дороги от трассы М1 к агрогородку Засулье Столбцовского района. И этот вопрос губернатор взял на контроль.

Всего на встречу с губернатором пришли около 20 человек. Часть вопросов решено на месте. Все обращения и замечания граждан взяты на контроль.

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