В Воложине губернатор Минской области провел прием граждан

Со своей просьбой обратились жители деревни Люташ Воложинского района. Их волнует улучшение качества дороги. По словам местного жителя, она заросла растительностью и давно имеет потребность в ямочном ремонте. На решение проблемы губернатор обозначил срок - в течение недели все работы должны быть выполнены. С дорожным вопросом обратился и житель Минска. Алексея Коношонка волновало состояние участка гравийной дороги от трассы М1 к агрогородку Засулье Столбцовского района. И этот вопрос губернатор взял на контроль.