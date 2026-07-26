Вековые аллеи и усадьба Слотвинских: чем Рованичи покоряют белорусов

В агрогородке Рованичи Червенского района гармонично звучат струны белорусской души. Здесь слились лирика фольклора, величие архитектурного наследия и тишина вековых аллей.

Рованичи - живой населенный пункт с уникальной историей, самобытностью и расположением.

Председатель Червенского районного Совета депутатов Лариса Ефименко родилась в Червенском районе, а агрогородок Рованичи - малая родина ее матери. "В юности прибегала в Рованичи, мне очень нравилась красивая холмистая местность. Приходили сюда с девочками в Дом культуры на танцы", - рассказала о себе женщина. А окончив Белорусский государственный университет, приехала обратно и 23 года работала в Червенском доме-интернате. На Червенщине познакомилась и со своим супругом, тут же родился сын, внук Максим. Вся жизнь Ларисы Ефименко связана с этой местностью.

Лариса Ефименко

В районном Совете депутатов она возглавляет I созыв. "Надеюсь, у меня будет возможность поработать и дальше. Гражданам наш состав нравится. Мы стараемся все делать для людей. В этой должности работаю третий год", - поделилась председатель Червенского районного Совета депутатов.

Первое упоминание о Рованичах и об усадьбе датируется 1535 годом. Здешняя усадьба дала основание и площадку, на которой сегодня располагаются современные Рованичи. Усадьба Слотвинских, как и агрогородок, уникальны своим расположением. Рованичи, с одной стороны, далеки от проезжей части (тут проходит республиканская трасса М4) и остаются в стороне от дороги, идущей на Смолевичи. Но с другой стороны, в городке есть для жизни все - детский сад-средняя школа, собственное лесничество, работают четыре магазина, ФАП, аптека, библиотека, две фермы. Кстати, сегодня здесь ведутся работы по подготовке к районным "Дожинкам", которые пройдут в 2026 году в Рованичах.

"Районом было принято решение обустроить детскую площадку. Будет сделана и своеобразная зеленая зона с насаждениями. Планируем сделать благоустройство стадиона, воркаут-площадку для механизаторов, потому что в агрогородке есть и сельхозпредприятие. Ведется новое строительство линий электропередач с модернизацией сетей и полным подключением индивидуальных домов", - поделилась планами и их реализацией Лариса Ефименко.

В Рованичах на сегодняшний день проживают порядка 600 человек. Многие сюда приезжают, чтобы поддерживать порядок в доме. Пожалуй, у каждого белоруса на слуху партизанская бригада "Разгром", штаб и база которой располагались неподалеку от агрогородка Рованичи. В нее входил и дедушка Ларисы Ефименко.

Бригада "Разгром": как 1,7 тыс. партизан держали оборону на Минщине во время ВОВ Во время активных боевых действий операции "Багратион" партизанами бригады "Разгром" были уничтожены более 400 немцев и более 80 изменников, более 130 взяты в плен

Рованичи - это природа. Здесь растут многовековые деревья - дубы, березы, ясени и тополя. А на усадьбе Слотвинских есть деревья, которых практически больше нет ни в одном уголке Республики Беларусь, потому что их когда-то привозили сюда специально.

Факт В 2026 году в рамках районных "Дожинок" заасфальтируют порядка 2 км дорог. Это коснется улицы 60 лет Октября, улицы Полевой и улицы Молодежной.

Есть и Рованичский сельский дом культуры. Местный коллектив "Крыница" стал сердцем культуры агрогородка. "Есть у нас и молодые таланты, их всегда встречают на ура, потому что люди своими песнями несут доброту и радость. Всех, кому понравился агрогородок, приглашаю к нам на "Дожинки". Мы вместе отметим праздник земледельцев", - пригласила председатель Червенского районного Совета депутатов.

Главное фото: sb.by