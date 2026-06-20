Парламентский форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" стартует в Бресте. Событие приурочено к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Международная площадка станет местом обсуждения исторического наследия, сохранения памяти о Победе и укрепления гуманитарного сотрудничества в рамках Союзного государства.

20 июня в легендарной цитадели собрались потомки победителей для того, чтобы сказать свое решительное нет многочисленным попыткам переписать историю. Всенародная память объединила около двух десятков стран. Ожидаются делегации из Латинской Америки, Азии, Содружества Независимых Государств и Европы - это представители молодежных и общественных организаций, историки и ветераны.

Белорусы и россияне - братские народы, которые не просто хранят общее историческое достояние, еще и выступают единым фронтом против фальсификации истории.