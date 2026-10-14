Витебская область - лидер по использованию местных видов топлива в ЖКХ

Витебская область занимает лидирующую позицию в стране по использованию местных видов топлива. В системе ЖКХ их доля превышает 76 %. Ставку делают на дрова, пеллеты и древесную щепу. Это экономически выгодно и полезно для экологии. Прослеживается тенденция и в оснащении котельных белорусским оборудованием - котлами и системами подачи топлива.

Александр Яковицкий, мастер участка Витебского предприятия котельных и тепловых сетей:

"Для того чтобы тепло в дома поступало постоянно, необходимо следить за оборудованием. Сейчас это все автоматизировано и видно на мониторе. Если какой-то сбой происходит, оператор сразу реагирует. В начале отопительного сезона мы справляемся одним котлом, а когда начинаются большие морозы, работаем в два котла".

Петр Гишкелюк, директор государственного предприятия "Оршатеплосети":

"Из 28 у нас 5 модульных котельных. Мы установили их вблизи объектов отопления. Ликвидировали 3,5 км тепловых сетей, уменьшили тепловые потери. Если раньше у нас было 63 % местных видов топлива, то за прошлый год - 90 %. Работает диспетчерская круглосуточно, видна обстановка по каждой котельной. В случае необходимости вызывается оператор, мастер и аварийная бригада".

Котельные на пеллетах и древесной щепе - автоматизированные и высокотехнологичные. Современные системы позволяют вести дистанционный контроль за работой котельных установок круглосуточно.