Владимир Кухарев: 50 % бюджета Минска направляется на социальные сферы

Вопросы формирования и распределения бюджета Минска часто становятся предметом дискуссий. С одной стороны, власти распределяют излишние доходы, появляющиеся на балансе города. С другой стороны, поднимается вопрос о наличии определенных сложностей в промышленности.

Как работает финансовый баланс, объяснил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в проекте "Разговор у Президента".

Экономика Минска многогранная и охватывает все сферы деятельности, и работа по наполнению бюджета - главная задача экономики предприятий, которые платят налоги и идут за бюджетом. А благодаря ему, в свою очередь, обеспечивается выполнение всех социальных обязательств.

quote Бюджет Минска имеет социальную направленность. 50 % бюджета направляется на социальные сферы - здравоохранение, образование, культуру и спорт. Владимир Кухарев

"Сегодня наблюдается стабильность работы предприятий, но, конечно, хотелось бы лучше, поэтому усилия направляются на развитие промышленности. Хочется, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне, потому что от их работы и выполнения поставленных задач зависит благосостояние города. Мы работаем совместно с депутатским корпусом. Их задача - обеспечить выполнение направлений деятельности. В состав депутатского корпуса входят представители самых различных профессий, они участвуют в работе комиссий, обсуждают распределение бюджета, наполнение инвестиционной программы Минска, поэтому и возникает много споров и дискуссий в ходе обсуждения бюджета", - рассказал гость проекта.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев (слева) и журналист "Первого информационного" Андрей Сыч (справа)

Решение сессии по распределению дополнительных средств, которые поступают в бюджет в течение года, является напряженной, кропотливой и ответственной работой. При распределении должен соблюдаться баланс и применяться принцип справедливости. "Главная задача депутатского корпуса - справедливо разделить средства между организациями, районами и различными направлениями", - резюмировал Владимир Кухарев.

Главное фото: magnific.com