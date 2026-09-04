3 сентября 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Поинтересовались у Владимира Кухарева в проекте "Разговор у Президента", доклад у Президента - это одностороннее движение или активная дискуссия по имеющимся вопросам.

В четверг, по словам гостя проекта, обсуждались вопросы, носящие стратегический характер для жизнеобеспечения Минска, и глава государства интересовался подробностями, задавал вопросы, требовавшие серьезного освещения, поддерживал все подходы, предложенные Минским горисполкомом для развития города. В первую очередь Президента интересовала экономика города - она вносит большой вклад в развитие всей Беларуси.

Владимир Кухарев

"Сегодня вклад Минска в экономику Беларуси составляет почти 32 %, поэтому вопросы функционирования отраслей, работа предприятий, настроение в коллективах были главными аспектами вопросов, задававшихся Президентом", - перечислил председатель Мингорисполкома.

Сегодня столичные власти стараются сделать все для развития экономики города. Например, ведется работа с предприятиями, особенно с промышленными предприятиями, потому что они являются основой экономики Минска.

Вклад промышленности и предприятий белорусской столицы в экономику составляет более 13 %.

"Мы работаем над развитием, потому что предприятия города все экспортоориентированные. И чтобы быть конкурентоспособными, надо развиваться, проводить обновление оборудования, внедрять новые технологии, и инновационный фонд Мингорисполкома оказывает в этом постоянную помощь. А вообще, работа с организациями и предприятиями всегда находится во главе угла и под постоянным контролем Мингорисполкома", - рассказал Владимир Кухарев.

Главное фото: magnific.com