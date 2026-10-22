Воркаут-площадка и пляж с шезлонгами: как в Бресте и Заславле обустроили зоны отдыха у воды

Беларусь богата водными ресурсами - в стране насчитывается более 20 тыс. рек, около 11 тыс. озер, 1,5 тыс. прудов и 85 водохранилищ. И все это важно беречь и рационально использовать, чтобы водная гладь радовала не одно поколение белорусов.

Брест

Река Мухавец разделяет центральную и западную части Бреста и впадает в Западный Буг в районе Брестской крепости. Мухавец - судоходная река с быстрым течением, местами глубина достигает 9 м, поэтому отдыхать у воды можно только в разрешенных и специально оборудованных местах. И таких зон становится все больше.

В Бресте шесть пляжей расположены в городской черте. "Заречный" появился весной 2026-го. Когда-то территория была заросшая бурьяном, а сегодня она превратилась в современный комплекс для отдыха горожан и гостей, которые приезжают в Брест. Порядок наводили вместе - и городские власти, и горожане, которые подтвердили, что в этом месте пляж нужен. Несколько субботников - и территория превратилась в ухоженную площадку, которую быстро обустроили, а летом она стала центром притяжения любителей поплавать и позагорать.

Андрей Ильяшук, зампредседателя Брестского горисполкома:

"Здесь яблоку негде было упасть, настолько она была привлекательной. На территории обустроена пляжная зона с шезлонгами, детские игровые и спортивные площадки, площадки для пляжного футбола, волейбола, воркаут-площадка, детские зоны отдыха. На этом мы свою работу не прекращаем, у нас есть еще ряд задумок для развития этой зоны".

На пляже установили деревянные лежаки, кабинки для переодевания и создали специальную зону для купания маленьких детей. В обязательном порядке дежурит ОСВОД. Есть и дополнительная стоянка для авто, пока небольшая, но начало положено. Вся подготовительная работа прошла быстро, хотя сделано немало - дождевая канализация, водоснабжение, освещение и тротуары, а также все нужное для комфортного отдыха у воды.

Место привлекает и рыбаков. Для них будет установлен пирс. А еще обустроят площадку для выгула собак. Жители не безучастны. За два года до открытия пляжа "Заречный" брестчане были активными инициаторами масштабной зоны отдыха, обращались в Комитет государственного контроля Республики Беларусь.

В планах связать всю инфраструктуру в единый комплекс. В теплый сезон к спорту и отдыху подключается и общепит, ведь на свежем воздухе всегда хочется перекусить.

Заславль

В населенном пункте обустроили зону отдыха на двух карьерах, которые пользовались спросом, даже когда не были пляжами. Жители постоянно напоминали местной власти о своем некомфортном отдыхе. Их услышали, помог и областной праздник тружеников села "Дожинки" в 2025 году. Выделенные деньги в том числе пошли и на обустройство прибрежной территории.

"Песок, завезенный сюда, просеянный. Водный объект тоже засыпался песком, но пляж отсыпали отдельным", - уточнила председатель Заславского горисполкома Светлана Карташева. Заславль входит в ассоциацию здоровых городов, поэтому воркаут-площадки установлены во всех парках, возле школ и, конечно, на пляже.

Официально зарегистрировано жителей в Заславле более 17 тыс., но в сезон к воде приезжают из ближайших населенных пунктов, а также из Минска. Кадры от местных жителей красноречиво подтверждают невероятную популярность этого места.

Но важно, чтобы новации нормативной базой принимались быстро, ведь в каждом регионе есть инициативные предприниматели, готовые делиться идеями и бизнес-планами, не прочь организовать настоящие курорты на реках и озерах, где смогут отдыхать белорусы и гости страны. Их, к слову, с каждым годом становится все больше, а эти услуги являются важной статьей дохода для местной казны и экономического развития малых и больших городов Беларуси.

Почему работу местных властей по благоустройству береговой территории Комитет госконтроля называет недостаточной. Как сохранить природное богатство для себя и будущих поколений, подробно рассказали в новом выпуске проекта "На контроле Президента".

Главное фото: magnific.com