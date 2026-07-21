Возрождая забытое: в Воложинском районе прошел фестиваль гончарного искусства "Гліняны звон"

Областной фестиваль гончарного искусства "Гліняны звон" прошел в Воложинском районе.

В центре гончарных ремесел в Ивенце почти 60 мастеров представили эксклюзивные произведения искусства: игрушки, сервизы, кувшины и тематические наборы.

В этот раз участниками мероприятия стали взрослые и дети из 13 районов Минской области.

"Мы занимаемся больше возрождением глиняной игрушки. Если спросить у людей, какие глиняные игрушки они знают, то они ответят: свистулька. А ведь были и погремушки, и игрушки-качалки на колесиках. И мы занимаемся их возрождением", - рассказал руководитель студии декоративно-прикладного творчества "Скарбонка" Николай Протасеня.

Валентина Адамович, заведующая Ивенецким музеем традиционной культуры: "Мы сохраняем традиции предков. Глина - это не только материал, из которого можно что-то сделать, с ней передается сила земли, передается традиция. И с каждым годом людей, которые занимаются гончарным делом, становится больше".

Праздник-конкурс мастеров гончарства "Гліняны звон " ежегодно собирает в Ивенце гостей из Минской области, а в 2026 году отметил 10-летний юбилей.