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Здравницы, агроусадьбы, экомаршруты - курортные зоны Минской области предлагают отдых на любой вкус

Идеальный отпуск, незабываемый уик-энд или летний вечер на живописном берегу - курортные зоны Минской области предлагают идеальный баланс между вдохновляющим экоотдыхом и комфортом высокого уровня. В регионе есть здравницы с уникальной медицинской инфраструктурой, спа-комплексы, колоритные агроусадьбы, уютные прибрежные локации, а также насыщенные маршруты по лесному массиву.

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Мядельский район делает ставку на индустрию гостеприимства. Ежегодно этот озерный край принимает более 100 тыс. туристов, предлагая отдых на любой вкус: от санаторно-курортного и промышленного до историко-культурного и активного. В заповедном мядельском массиве есть шесть санаторно-курортных локаций, где предлагают не только оздоровление, а полноценный медицинский релакс и спа-комфорт уровня премиум.

Увеличение номерного фонда и развитие инфраструктуры гостеприимства в плюс к доступности отдыха и качеству услуг.

"Разработан соответствующий комплекс мероприятий по развитию Нарочанского региона. Данный комплекс включает 169 мероприятий различной направленности. Это событийные мероприятия спортивной направленности, культурно-зрелищные, а также развитие туристических маршрутов", - рассказал зампредседателя Мядельского райисполкома Руслан Жук.

Альтернатива большим комплексам - уединенные агроусадьбы, таких в Мядельском районе 75, с аутентичной атмосферой и гастрономией.

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Татьяна Гамезо, участница блог-тура по Минской области: "В Нарочанском крае я, наверное,  как и любой белорус, не в первый раз. И каждый раз, когда приезжаю, меня очень радует, как он развивается, насколько улучшается уровень инфраструктуры. Санатории у нас, я искренне считаю, просто топ-уровня. Какие пляжи! Сколько всего сделано для людей - не только для тех, кто приезжает отдыхать, но и для тех, кто проживает в этих городах! Меня очень радует, когда на каждом шагу чувствуется забота о людях".

Аптекарский сад - это локация максимального единения с природой и ландшафтного искусства. Здесь можно пройти сеанс ароматерапии и продегустировать уникальные фитосборы.

"Территория, где выращиваются растения, - это своеобразный музей растений, - отметила экскурсовод экскурсионно-туристического комплекса Анна Казакевич. - На территории сада травы не собираются. Основная экскурсионно-туристическая зона составляет более 1,6 га, где произрастает примерно 250 видов лекарственных, пряных и редких растений. И мы просто погружаем людей в волшебный мир лекарственных растений и не только".

За погружением в историю и быт предков гости отправляются в этнокультурный комплекс. В архитектуре оживает XIX век. Сервис премиальный.

На севере Минской области сейчас функционирует 9 благоустроенных пляжей. Некоторые из них вскоре свяжет велопешеходная дорожка протяженностью 10 км.

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Для тех, кто выбирает движение, есть километры оборудованных экотроп Нарочанского национального парка. Путешествовать можно пешком, на велосипедах или с веслом в руках. Водный туризм - хит этого лета.

В планах на ближайшие пять лет расширение номерного фонда здравниц Минской области на 880 мест. Это позволит существенно сократить лист ожидания в пиковые сезоны и с комфортом принять еще больше гостей. Новоселье уже в 2026 году ожидают в санатории на берегу Минского моря.

Анатолий Сенько, замдиректора санатория: "Ведем расширение номерного фонда. Объект состоит из четырех очередей. Первую очередь мы уже выполнили, это наружные сети. В данный момент ведем строительство гостиницы. Дальше будем вести строительство домиков".

Ольга Садовская, замдиректора санатория: "У нас есть основной корпус, где находится номерной фонд, медицина, столовая. И через переходную галерею мы попадаем в наш новый культурно-оздоровительный корпус, который открылся два года назад. В нем можно получить различные услуги, включая спа-процедуры. В корпусе есть шикарный 25-метровый бассейн, тренажерный зал, спортивный зал, соляная комната, которую открыли буквально недавно".

От непрерывного развития курортного отдыха к живому культурному наследию. Впереди два месяца колоритных фестивалей и солнечных музыкальных событий в каждом районе Минской области.

Разделы:

РегионыМинская область

Теги:

санаториивнутренний туризмагроусадьбаоздоровление
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