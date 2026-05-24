Зеленая жатва: почему уборка трав - это стратегическая задача
Все больше районов Беларуси подключаются к косовице. Для аграриев это не менее ответственное дело, чем уборка зерновых. Зеленая жатва - фундамент продовольственной безопасности.
В современном агропромышленном комплексе это не просто косьба, а сложный технологический процесс заготовки сенажа, силоса и сена.
На мехдворе ОАО "Деревное" в Столбцовском районе ждут своего выхода в поле косилки и комбайны. Еще немного погожих дней - и стартует кормозаготовка. Александр Колошич шестой сезон не расстается с энергонасыщенным помощником. BELARUS 3522 - универсальный солдат. Трактор компонуется множеством агрегатов, включая плуги, сеялки, культиваторы, косилки и уборочные комплексы. Техника эффективна весь агросезон: при вспашке, посеве, косьбе и уборке урожая.
"Дожди шли, невозможно было выехать в поле. Сейчас все наладилось. Урожай будет хороший, надежда есть", - отметил тракторист-машинист ОАО "Деревное" Александр Колошич.
В целом техника к работе готова. В ангаре грустит один лишь "иностранец" - полетела коробка передач. По известным причинам поставки западных запчастей могут задерживаться до нескольких месяцев. С отечественными производителями гораздо проще: один - два дня и нужная запчасть на месте.
"Коса КМР-9 используется для скашивания трав. В ней стоят ленты для формирования валок, чтобы потом повторно не пускать грабли", - рассказал инженер ОАО "Деревное" Анатолий Ломако.
Главный агроном пропадает в поле - нужно контролировать химпрополку и параллельно мониторить состояние трав.
Павел Тарасюк, главный агроном ОАО "Деревное":
"Существует два вида грубых кормов: сенаж и силос, на которых мы специализируемся. По плану заготовки кормов 15 тыс. сенажной массы, 23 тыс. силосного кукурузного корма, 600 т сена и 1,5 тыс. т сенажной массы в полимерной пленке для дополнительного хранения".
Оптимальное время для укоса люцерны зависит от фазы ее вегетации. Главный критерий - начало бутонизации. В этот период стебли еще не огрубели, а кормовая масса содержит максимальное количество белка.
"Преимущество этой культуры в том, что она высокоукосная. Получаем 4-5 укосов в год. Очень высокоэнергичный корм в целом", - поделился Павел Тарасюк.
Процесс уборки и заготовки кормов находится на постоянном контроле Президента Беларуси. Поручение Александра Лукашенко - максимальная локализация при производстве пресс-подборщиков на отечественных предприятиях, а также выпуск более дешевой пленки.
"Если технологически сделать все как следует, получится идеальный, со стопроцентной сохранностью, хороший корм", - отметил глава государства в ходе рабочей поездки в Смолевичский район.
Зеленая жатва находится под пристальным вниманием и Комитета госконтроля. Специалисты проверяют готовность техники, укомплектованность механизаторами, готовность траншей.
Алексей Касьянчик, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Минской области:
"В некоторых местах есть проблемы: неготовность комбайнов, где-то пресс-подборщики нужно ремонтировать. Немаловажный фактор - закладка кормовой базы на будущий год. Необходимо сеять травы, нужно проводить подкормку удобрениями".
На поле ОАО "Родина Якуба Коласа" убирают озимую рожь - это ценная и высокопитательная культура, которая благодаря богатому аминокислотному составу и высокому уровню клетчатки широко используется в виде зерна, силоса или зеленого корма. Она улучшает пищеварение, повышает энергетическую ценность рационов и укрепляет иммунитет буренок.
"Стараемся все производить в сроки, оптимально, чтобы быстрее все убрать", - отметил инженер-механик ОАО "Родина Якуба Коласа" Евгений Проть.
На поле на всякий случай дежурит спецтранспорт, мало ли техника застрянет в низине. Настроение у механизаторов боевое - пока небесная канцелярия палки в колеса не ставит.
В кормах ценно не только количество, но и качество. Важны все этапы: от уборки растений в оптимальные сроки до технологически правильного укрытия.