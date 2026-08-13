Жилье под ключ: чем привлекают молодых специалистов белорусские сельхозпредприятия

В агрогородке Матеевичи под Жабинкой местное одноименное хозяйство ОАО "Матеевичи" для привлечения работников решило задействовать собственный жилфонд - подыскали дома получше, помогли обустроиться. Так в хозяйстве появились трое молодых специалистов. Девушки приехали ветфельдшерами.

"Все сделали для комфортной жизни. Все и покупалось специально для нас, ездили в магазин мебели. Единственное, в комнате - шкаф докупали сами. Кровати были предоставлены, спать было на чем", - рассказала ветеринарный фельдшер ОАО "Матеевичи" Нина Гуцко.

Обустройство внутри дома у Нины Гуцко

Нина переехала в агрогородок из Ивановского района. Говорит, заманили сюда хорошей зарплатой и достойным жильем. Дескать, работодатель постарался. Заселили в домик не только со свежим ремонтом, но и с комфортным соседством. За стенкой живут девочки, с которыми Нина сдружилась еще во время учебы. У каждой своя комната, где все по вкусу хозяек.

И что важно, и до города недалеко, и до работы близко. Подружки вообще пешком добираются, а Нина подъезжает. Но голова об этом не болит - хозяйство организовало подвоз своих сотрудников. Словом, это тот случай, когда ожидания на новом месте с реальностью совпали.

"Здесь уже делали хороший ремонт - меняли пол, натягивали потолки. Некоторые девушки сами выбирали себе обои. Плиту им тоже покупали. В общем, ничего не осталось от того, что было. Молодые работники хотят жить в благоустроенном жилье", - отметила главный экономист ОАО "Матеевичи" Наталья Казак.

Рядом стоит еще один дом хозяйства. Тоже благоустроен и заселен. Арендует квадратные метры семья животноводов. Говорят, довольны. Пустующих домов у "Матеевичей" на балансе нет. Построили даже несколько квартир в соседней Жабинке. С прибыли выкупили жилье у застройщика, местного УКСа, на случай, если работники захотят городского комфорта, и желающие сразу нашлись.

Березинский район

Агрогородок Косовка Березинского района привлекает тех, кому важно и с городом держать связь и вкусить все прелести сельской жизни.

Главный бухгалтер Кристина Поддубская работает в сельхозпредприятии ОАО "Первомайский". Супруг тоже там, причем уже механизатор со стажем. В агрогородке есть и школа для детей (подвоз в нее организован), и остановка в город, и речка, и красивая природа, но главное - хорошее жилье. Пока не свое, но, кажется, никто не против, чтобы семья Поддубских стала де-юре полноправными хозяевами.

"Условия очень доступные: если проработал в хозяйстве 10 лет, банк кредитует на 20 лет под 1 %. Хозяйство тоже на 10 лет (это порядка 50 белорусских рублей в месяц выходит оплата). Планируем обращаться к руководству хозяйства, чтобы и нам разрешили приобрести свой угол", - рассказала Кристина.

Обживают в Косовке и другой дом. По весне заселили семью животноводов. Про таких говорят: всю жизнь провел в сельском хозяйстве. Приезжие из Дзержинского района уже несколько месяцев обустраиваются на новом месте. Хозяйство помогло решить первостепенные вопросы, а мелочи, как водится, остаются за новыми жильцами.

Хозяйство "Первомайский" большое - поля простираются на весь район. Рабочих рук нужно много, но и жилья на балансе в достатке. Директор подсчитал, что в распоряжении есть порядка 300 домиков. Пустующих совсем немного - это старые постройки родом из 1970-х годов. Дома поновее, как правило, хозяев находят, тем более предприятие готово исполнить едва ли не любой каприз.

Александр Соловьев, директор ОАО "Первомайский":

"Людей заманиваем в хозяйство, чтобы не было дефицита кадров. На сегодняшний день его и нет. Мы со всем помогаем, ремонтируем под желания работников. Мы даже предлагаем жилье на выбор. За два месяца к нам приехали шесть семей".

Белорусы любят работать на земле, об этом вам скажут в каждой семье. Главное - создать для этого условия. Свое жилье - важное, но не единственное. Комфорта и порядка вокруг хотят не только горожане, но и сельчане, но этот порядок и ухоженность любят хозяйский взгляд, ведь белорусская деревня будет жить тогда, когда в ней есть хозяин.

Снести, нельзя оставить, когда дома-призраки портят облик белорусской деревни. Как найти пустующему жилью на селе новых хозяев. Как сельхозорганизации готовы помогать своим работникам справить новоселье. Об этом и не только - в новой серии проекта "На контроле Президента".

Главное фото: pexels.com