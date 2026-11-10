Рекордный намолот в Беларуси укрепил продовольственную безопасность

В Беларуси ожидается рекордный намолот зерна с учетом рапса. По данным Минсельхозпрода, вес общего каравая превысил 11 млн 300 тыс. т. Исторический максимум зафиксирован по масличным культурам - собрано 1,5 млн т рапса. По сахарной свекле удерживается планка - свыше 5 млн т. Такой солидный урожай не только полностью гарантирует продовольственную безопасность страны, но и укрепляет экспортный потенциал отечественного АПК.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Текущий год довольно неплохой для аграриев, поэтому с овощами также ситуация позитивная. Овощи выросли хорошего качества, урожайность не ниже прошлогодней, что позволяет гарантировать обеспечение внутреннего рынка под полную потребность качественной овощной продукции".

В текущем году в статус госзаказа официально включен весь "борщевой набор" - свекла, морковь, капуста и лук, а также свежие томаты, огурцы и яблоки. Это гарантирует непрерывную поставку качественной белорусской продукции в магазины на протяжении всего межсезонного периода.