С чем лучше сочетать рапсовое масло?

По сравнению с прошлым годом, белорусы стали потреблять больше рапсового масла. Спрос на внутреннем и внешнем рынках растет. И это, в том числе, благодаря промопроекту "Коллеги по омеге" - с помощью него так решили продвигать отечественный суперфуд. Дополнительным плюсом стало уменьшение импорта бутилированного жидкого золота.

Сегодня на полках белорусских магазинов - разнообразие растительных масел: кунжутное, льняное, соевое, оливковое, кукурузное, арахисовое. А вот, какого прибавилось - это рапсового. За последний месяц - в четыре раза.

Рапсовое масло отлично подходит для приготовления соусов, маринадов, выпечки и заправки салатов. У суперфуда такой приятный ореховый вкус, который можно усилить с помощью кунжута. Как раз этим мы сейчас и займемся.

А еще на рапсовом масле жарят рыбу, можно и просто добавить в готовые кашу или суп, чтобы обогатить блюда витаминами. Оно богато полиненасыщенными жирными кислотами, которые организм человека сам не синтезирует, а получает из питания, биодобавок или с помощью косметических средств. Как раз для кожи лучше использовать готовые профессиональные средства.

Так почему же этот полезный суперфуд до сих пор у нас не раскручен? Раньше рапсовое масло использовали только в технических целях. Считалось токсичным.

Но годы разработок - постарались селекционеры, производители. В прошлом месяце для продвижения отечественного продукта, подключился и Белгоспищепром - инициировали промопроект. В торговых сетях проводили дегустации масла, рассказывали о полезных свойствах. Всего же бутилированное производят на четырех предприятиях.