С фольклором и лазерным шоу: фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" примут Лясковичи

Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" стартует 15 августа в агрогородке Лясковичи.

Полешуки, что несут в массы аутентичные традиции ремесел и местный колоритный говор, в 9-й раз соберутся на более чем 9 гектарах Национального парка "Припятский". Солировать на 13 подворьях будут женщины. Судьбы знаменитых уроженок Брестской и Гомельской областей раскроют через исконный фольклор, национальную кухню и хронику времен Великой Отечественной войны.

Пополнится и список "Ганаровых палешукоў". Это звание присваивается людям, внесшим большой вклад в социально-экономическое развитие Белорусского Полесья, а также сохранившим этнокультурные традиции региона. В 2014-м году "ганаровым палешуком" стал и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Михаил Русый, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Я помню это решение. Долго спорили: быть, не быть. И Степан Николаевич Бамбиза сказал: "Александр Григорьевич, надо!" - "Ну ладно, полешуки, уговорили: быть этому фестивалю". Это решение, которое принял Президент, является базовым для развития центров притяжения. Глава государства с такой ностальгией, особенно в последнее время, говорит о селе: надо сохранить деревню. Не совхоз, не колхоз, а деревню, потому что наши истоки именно здесь. Все лучшие рецепты здесь и здесь заложены семейные традиции полешуков".

Организаторы готовы принять рекордное количество гостей: более 50 тыс. Праздник начнется в 11:00. Ближе к вечеру на главной сцене выберут "Палескую прыгажуню", а финалом впервые станет лазерное шоу на воде.

Откликнуться на "Зов Полесья" и приехать на праздник можно спецрейсами, которые будут курсировать каждый час из Житковичей и Петрикова.