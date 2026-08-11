"Считаем своим долгом помочь государству" - спасатели Беларуси активно участвуют в уборочной

МЧС Беларуси принимает участие на всех этапах уборочной: от сбора урожая до его транспортировки и сохранности. Более 260 спасателей в свободное от несения службы время вышли в поля, чтобы помочь аграриям. Они управляют комбайнами, перевозят зерно, работают трактористами-машинистами и операторами зерносушильных комплексов.

"Мы, березинские спасатели, уже который год принимаем участие в уборочной кампании. В свой отпуск, выходные мы считаем своим долгом помочь государству. В экипаже нас работает двое. Мы работаем на одном посту, друг друга подменяем. Нам дали комбайн, и мы уже который год на нем работаем. Стараемся, делаем все для того, чтобы Березинский район вывести в лидеры", - рассказал спасатель-комбайнер Александр Свиридович.

Александр Свиридович

Благодаря усилиям спасателей уже намолочено более 115 тыс. т зерна. Особая гордость МЧС - это почти 90 работников, каждый из которых собрал свыше 1 т зерна.