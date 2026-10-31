Шадров: Беларусь сохраняет миротворческую позицию

Участие Беларуси в гуманитарной миссии по эвакуации жителей Алешек свидетельствует о ее готовности прийти на помощь любому, несмотря на паспорт.

"Беларусь сохраняет миротворческую и гуманитарную ориентацию на протяжении многих лет и прилагает все необходимые усилия для того, чтобы сгладить острые углы", - заявил доцент российского Государственного университета "Дубна" Константин Шадров.

По его словам, благодаря посредничеству белорусских властей становились возможны обмены пленными и встречи, которые не могли бы состояться где-либо еще, кроме как в Минске. Эксперт напомнил о настойчивой позиции Беларуси по продвижению к миру, а не к дальнейшему обострению.

"Эту позицию в первую очередь олицетворяет Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, - подчеркнул Шадров. - Благодаря таким последовательным усилиям становятся возможны пусть отдельные, но все-таки значимые успехи в сфере гуманитарного сотрудничества конфликтующих сторон".