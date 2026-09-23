Боевая готовность по-польски: местная пресса выяснила, что польские военнослужащие устроили настоящий переполох, обнаружив неизвестный беспилотник всего в километре от американской военной базы.

Вместо того, чтобы оперативно сбить аппарат согласно боевым уставам, перепуганные солдаты не придумали ничего лучше, чем звонить на обычную гражданскую горячую линию по номеру 112.

Лишь спустя некоторое время выяснилось, что нарушителем оказался обычный гражданский дрон, который не представлял никакой угрозы.