Специальный поезд "Ласточка", где каждый вагон - частичка истории ВОВ, отправился в Минск

22 апреля в первый рейс с легендарного Белорусского вокзала Москвы отправился международный поезд "Ласточка", где каждый вагон - это один из этапов истории Великой Отечественной войны. Культурно-просветительский проект "От Москвы до Бреста дорогами Победы" - это совместная работа РЖД, историков и научных сотрудников Беларуси и России.

Белорусский вокзал не зря называют вокзалом Победы. Именно отсюда в годы войны эшелоны увозили солдат на Западный фронт. Сюда привозили раненых, и, что самое главное, именно на Белорусский вокзал возвращались из Берлина с Победой.

По словам историков, в мае 1945-го, когда сюда стали приходить первые эшелоны с воинами-освободителями, вся привокзальная площадь превращалась в человеческое море. Встретить поезд Победы приходили сотни тысяч людей. И сегодня, в память о тех, кто 80 лет назад, подарил нам мир, иногда ценою собственной жизни, с Белорусского вокзала в Минск, отправилась специальная "Ласточка", где каждый вагон - это история о важных этапах войны и героях, которые сражались за Родину.

Павел Савич, пассажир скоростного поезда "Ласточка":

Это нужно всем нам, в первую очередь нашей молодежи, чтоб они не забывали. Это замечательно, потому что молодой человек, который об этом ничего не слышал, он невольно коснется взглядом, посмотрит, почитает - что-то отложится, он заинтересуется. Акция замечательная, просто потрясающая.

На 7 часов, столько едет "Ласточка" от Москвы до Минска, пассажиры становятся посетителями уникальной экспозиции. Все построено в хронологической последовательности. Первый вагон - это начало войны и героическая оборона Брестской крепости, которая первая приняла на себя удар неприятеля.

Мария Козеева, пассажир скоростного поезда "Ласточка" (Екатеринбург):

Я первый раз еду в Беларусь. Один из моментов, я хотела бы узнать про Брестскую крепость. Экскурсию я туда не забронировала, но видать карма мне послала моментик здесь почитать, поизучать и углубиться в историю наших двух стран. Здорово, что придумали такую красоту в преддверии праздника, потому что нет таких семей в России и Беларуси, кого не коснулась Великая Отечественная война. И пока мы помним своих бабушек, прадедушек, тружеников тыла, детей войны, их осталось так мало, важно эту память сохранить.

Много информации о белорусском партизанском движении. Здесь можно узнать об уникальной операции по ликвидации гауляйтера Кубе. И даже увидеть, правда на фото, самодельную бомбу, которую Елена Мазаник пронесла в своей сумочке.

Светлана Нефедова, пассажир скоростного поезда "Ласточка" (Ульяновск):

Мне кажется, это замечательная идея. Потому что о войне, ее истории, и о том, какой ценой нам далась Победа, должны знать и дети, которые сейчас историю изучают, и взрослые. Это очень хорошая идея.

Целый вагон посвящен вкладу железнодорожников в Победу. Именно они обеспечивали быструю и бесперебойную доставку на фронт военной техники и боеприпасов. В сложнейших условиях, иногда под авиаобстрелами, перевозили пассажиров и восстанавливали поврежденные пути.

Олег Белозеров, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД":

На начало войны в Советском Союзе было 106 тыс. км железных дорог. А во время военных действий восстановлено было и построено 117 тыс. км дорог. То есть это больше, чем общая протяженность. С чем это связано? С тем, что железнодорожники водили составы практически по передовой. И многие линии обстреливались и восстанавливались по нескольку раз. Без этого не могло быть Победы.

На вокзале есть скульптура - " Прощание славянки". Ее посвятили добровольцам, которые уходили на войну, и их женам, которые ждали с фронта. Монумент открыли 20 лет назад, в честь марша "Прощание славянки", который был написан в 1912-м. Так трогательная и величественная музыка, которая начала свою историю еще во время Первой мировой, стала любимой у солдат Великой Отечественной.