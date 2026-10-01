1 октября ХК "Динамо-Минск" сыграет против московского ЦСКА

1 октября минское "Динамо" попробует одержать 501-ю победу в рамках Континентальной хоккейной лиги.

На родном льду зубры будут принимать московских армейцев - одного из лидеров Запада. В этой же конференции минчане 8-е.

В копилке команды 10 баллов. В общей сложности соперники провели между собой 38 поединков в рамках КХЛ - 22 виктории на счету ЦСКА, минчане выигрывали 16 раз.

Как и прежде, вся страна в одном звене будет следить за встречей, которую в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5", стартовое вбрасывание назначено на 19:30.