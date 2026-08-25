"10 тыс. шагов - красивый маркетинговый ход": фитнес-тренер о том, как начать ходить и не бросить

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Норма в 10 тыс. шагов в день стала популярным ориентиром для тех, кто хочет вести более активный образ жизни, однако начинать стоит с малого. Об этом рассказала амбассадор марафона "10 000 шагов", фитнес-тренер Екатерина Скурат в "Актуальном интервью".

По ее словам, цифра во многом носит маркетинговый характер. "10 тыс. шагов - это такой красивый маркетинговый ход, красивая цифра. И на самом деле мы с амбассадорами неоднократно говорили о том, что начинать нужно с малого. Если вы вообще никогда не ходили, начните с 2 тыс., начните с 3 тыс., с 5 тыс., постепенно вы придете к 10 тыс. шагов", - отметила Екатерина Скурат.

При этом у такой привычки есть и практический смысл. "Во-первых, это удобная цифра для подсчета. Во-вторых, она в себе несет особый приятный момент жиросжигания. Небольшой, но он есть", - пояснила фитнес-тренер.

А если рассматривать уже 15 тыс. шагов, это на самом деле много, отметила она: "И многие люди, которые не несут такую активность по жизни, они не смогут выходить в сутки 15 тыс. шагов".

quote На самом деле, основная цель проекта - это популяризация здорового образа жизни, как можно больше людей завлечь в активную жизнь, чтобы они понимали, что это должно быть нормой, чтобы люди вводили себе эту привычку. Екатерина Скурат

"Ни для кого не секрет, что 10 тыс. шагов - это уже давно для многих норма, но, как оказалось, очень многие решили именно с проектом ввести эту привычку в свою жизнь, - рассказала амбассадор марафона. - Многие создали даже свои чатики по районам. Они собираются толпами и ходят, знакомятся", - отметила она.

Екатерина Скурат назвала ходьбу универсальным видом активности. "На самом деле это очень классная привычка, чтобы привить себе хоть какую-то активность в жизни. Ходьба универсальна. Вы можете ходить независимо от места, возраста, пола. Она, скорее всего, подойдет почти всем, если у вас нет вопросов с опорно-двигательным аппаратом", - заключила фитнес-тренер.

Таким образом, по мнению Екатерины Скурат, привычка ходить 10 тыс. шагов в день помогает приобщить людей к здоровому образу жизни, но начинать стоит с посильной нагрузки и постепенно увеличивать активность.