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100 дней - обратный счет до Олимпиады запустили в Токио

Очень скромно и тихо. Обратный счет до Олимпиады запустили в Токио. До игр осталось 100 дней. По этому случаю в здании мэрии установили фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады высотой более 2 с половиной метров каждая. Маскотов зовут Мирайтова и Сомэйти. Одновременно на вершине горы Такао в пригороде Токио был установлен символ Олимпиады - пять колец.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут с 23-го июля по 8-е августа. Будет разыграно более 330 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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