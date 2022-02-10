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10 февраля в Пекине спортсмены разыграли 8 комплектов медалей
Было за кого переживать и белорусам. Наконец включились в борьбу за награды наши фристайлисты. Также белорусское представительство было в фигурном катании и конькобежном спорте. Что происходило на олимпийских аренах и за кулисами соревнований - расскажет Алексей Мартиненок.
Надежды на фристайл
Команда наших фристайлистов прилетела в Пекин в понедельник. У них было всего три дня на то, чтобы акклиматизироваться и опробовать местные склоны. Возможно, это чуть позже и сыграло свою роль.
Спортивный принц
А пока короли воздушной акробатики на разминках отрабатывали свои элементы, самый настоящий принц Монако пожаловал в олимпийскую деревню. Альберт II в составе бобслейной команды участвовал в пяти зимних олимпиадах.
На каждых Играх я был и почетным гостем, и спортсменом. Самые волнующие моменты для меня - это церемонии открытия и закрытия. И самый большой опыт, который я получал, был именно на Олимпиаде.
Дед и дядя принца тоже олимпийцы, оба брали медали в соревнованиях по академической гребле. Такая вот семейно-национальная традиция одного из самых маленьких государств на планете.
Командные соревнования фристайлистов впервые на Олимпийских играх
А вот спортивная семья белорусских фристайлистов сегодня вышла на свой дебютный старт. И впервые на Олимпиаде они сражались за медали все вместе. Командные соревнования воздушных акробатов до этого никогда не проводились на главных играх четырехлетия. Их суть проста: каждая страна выставляет трех лыжников: двух мужчин и одну женщину либо наоборот. Результаты их прыжков суммируются. Побеждает команда с наибольшим количеством очков.
Упущенный шанс
Всего на старт вышли шесть команд: Китай, США, Канада, Швейцария, Россия и Беларусь. Чтобы попасть в финал, по итогам первой попытки надо было опередить всего две сборные и оказаться в квартете сильнейших. Однако на этот раз нашим спортсменам так и не удалось показать свои лучшие прыжки.
Анна Гуськова все отработала чисто, однако это был самый легкий из всех заявленных полетов.
Станислав Гладченко был хорош в прыжке, но допустил ошибку при приземлении. Максим Густик также не покорил крутой китайский склон.
Победу в командных соревнованиях сегодня праздновали американцы. Серебро и бронза у Китая и Канады.
Фигуристы разыграли медали в одиночном катании
Сегодня же в столичном Дворце спорта свободную программу представили фигуристы. Белорус Константин Милюков два дня назад успешно справился с короткой программой и квалифицировался в следующий этап с 21-м результатом. Наш представитель этого вида спорта вышел на олимпийский лед впервые за 16 лет назад...
Произвольная программа под музыку итальянца Людовико Эйнауди отработана хорошо, с минимальными помарками. Кстати, этот композитор -автор музыки к культовому фильму 1+1, а его дед был президентом Италии в середине прошлого века.
Фигурный скандал
Фигурное катание сегодня еще и в центре скандала. Накануне появились сообщения, что 15-летняя российская спортсменка Камила Валиева сдала подозрительную допинг-пробу. История мгновенно обросла слухами. Мол, тест был пропущен или сдан не вовремя, и вообще результат указывает чуть ли не на наркотики… В итоге представитель МОК Марк Адамс сообщил, что "возможная положительная допинг-проба -это слухи"и отказался от дальнейших комментариев...
Главное, чтобы вся эта шумиха не повлияла на состояние спортсменки, и она смогла собраться к личному турниру. На котором, кстати, белорусам тоже будет за кого переживать.
В последний раз нашу страну на Олимпиаде представляла Юлия Солдатова еще в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. В Пекине за Беларусь выступит 19-летняя Виктория Сафонова.
А на конькобежном овале свои силы на дистанции в 5 километров пробовали девушки.
Лидер белорусской команды Марина Зуева свой забег выиграла, привезла японке 4 секунды и показала довольно хорошее время. Но сильные соперницы позже отодвинули нашу спортсменку на итоговое девятое место.
Таким получился седьмой день Олимпиады. А уже завтра на старт выйдут наши биатлонистки. И вообще стреляющие лыжники планируют оккупировать трассу в горном кластере «Джанцзякоу». Гонки будут проходить практически в ежедневном режиме. Так что, впереди много интересного.
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