10 медалей! Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ показала фантастический результат на II Европейских играх

Задача выполнена с большим запасом. Белорусские гребцы триумфально выступили на домашних Европейских играх. Команда завоевала 10 медалей, в том числе 5 высшей пробы. До старта Игр тренерский штаб озвучил план в 5 наград.



Поддерживал ребят в этот важный день и Глава государства. За наших спортсменов Александр Лукашенко вместе с болельщиками переживал на трибуне. А поволноваться действительно пришлось. Дополнительные неудобства доставили погодные условия: сильный встречный ветер и ливень. Но даже это не помешало нашим ребятам показать достойный результат. Ложа, в которой Александр Лукашенко болел за спортсменов, превратилась в настоящую фан-зону. Вместе с Президентом болельщики пережили целый спектр эмоций: восхищение, слезы радости, восторг. И это по-настоящему высший класс. Держали кулачки за наших все от мала до велика. Всеобщая эйфория действительно стирает грани. Зато теперь мы точно знаем, знаменитый шоколад бренда "Президент" у Главы государства есть с собой для любого случая.





Такая неформальная атмосфера стала и настоящей журналистской удачей для представителя польского агентства печати. Ему не только удалось пожать руку белорусскому Президенту, но и взять интервью у Александра Лукашенко. Следующие Европейские игры как раз принимает Польша. И мы всячески поддерживаем наших соседей.



После завершения соревнований Глава государства пообщался со спортсменами белорусской сборной. Наши золотые во всех смыслах ребята сами пришли в ложу к Главе государства! И здесь тоже не обошлось без эмоций. Не утихали многочисленные поздравления и разговоры о том, как верили в их победу. На память об этом ярком дне Александр Лукашенко вручил спортсменам подарки, но лучшим и для Главы государства, и для нас, болельщиков, стали, конечно, яркие моменты их триумфального успеха.





Сегодня белорусский гимн звучал в Заславле 4раза! За золотом поднимались Ольга Худенко - байдарка-одиночка на 500 метров, Марина Литвинчук в байдарке на 5 километров. Обе девушки стали двукратными чемпионками Европейских игр! Также с золотом обе каноэ-одиночки на 200 метров - мужская и женская - триумфаторы Артем Козырь и Елена Ноздрева.