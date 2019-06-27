3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
10 медалей! Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ показала фантастический результат на II Европейских играх
Задача выполнена с большим запасом. Белорусские гребцы триумфально выступили на домашних Европейских играх. Команда завоевала 10 медалей, в том числе 5 высшей пробы. До старта Игр тренерский штаб озвучил план в 5 наград.
Поддерживал ребят в этот важный день и Глава государства. За наших спортсменов Александр Лукашенко вместе с болельщиками переживал на трибуне. А поволноваться действительно пришлось. Дополнительные неудобства доставили погодные условия: сильный встречный ветер и ливень. Но даже это не помешало нашим ребятам показать достойный результат. Ложа, в которой Александр Лукашенко болел за спортсменов, превратилась в настоящую фан-зону. Вместе с Президентом болельщики пережили целый спектр эмоций: восхищение, слезы радости, восторг. И это по-настоящему высший класс. Держали кулачки за наших все от мала до велика. Всеобщая эйфория действительно стирает грани. Зато теперь мы точно знаем, знаменитый шоколад бренда "Президент" у Главы государства есть с собой для любого случая.
Такая неформальная атмосфера стала и настоящей журналистской удачей для представителя польского агентства печати. Ему не только удалось пожать руку белорусскому Президенту, но и взять интервью у Александра Лукашенко. Следующие Европейские игры как раз принимает Польша. И мы всячески поддерживаем наших соседей.
После завершения соревнований Глава государства пообщался со спортсменами белорусской сборной. Наши золотые во всех смыслах ребята сами пришли в ложу к Главе государства! И здесь тоже не обошлось без эмоций. Не утихали многочисленные поздравления и разговоры о том, как верили в их победу. На память об этом ярком дне Александр Лукашенко вручил спортсменам подарки, но лучшим и для Главы государства, и для нас, болельщиков, стали, конечно, яркие моменты их триумфального успеха.
Сегодня белорусский гимн звучал в Заславле 4раза! За золотом поднимались Ольга Худенко - байдарка-одиночка на 500 метров, Марина Литвинчук в байдарке на 5 километров. Обе девушки стали двукратными чемпионками Европейских игр! Также с золотом обе каноэ-одиночки на 200 метров - мужская и женская - триумфаторы Артем Козырь и Елена Ноздрева.
Еще у нашей сборной два серебра - в женской каноэ-двойке на дистанции 500 метров - Надежда Макарченко, Ольга Климова, и на аналогичном расстоянии в байдарке-четверке Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук. Две бронзовые медали на счету Дмитрия Третьякова в байдарке-одиночке на 200 метров, а также снова на пьедестал, на этот раз на третью ступень, поднимались Ольга Худенко и Марина Литвинчук.
Напомним, еще две медали гребцы завоевали вчера. Марина Литвинчук и Ольга Худенко в байдарке-двойке на 500 метров взяли золото, Олег Юреня в заездах байдарок-одиночек на тысячу метров стал третьим. Блестящее выступление гребцов на домашнем форуме!
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В музее истории ВОВ наградили 37 лучших студентов-стипендиатов от ФПБ
В Белтелерадиокомпании проходит акция "Здоровье женщины - здоровье нации"
В мире
Все
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Вашингтон заранее поделился своим решением с Сеулом о разрешении Украине наносить удары по России
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера