10 сентября пройдут три матча белорусской Экстралиги по хоккею

Сразу три матча белорусской Экстралиги по хоккею пройдут сегодня. Новополоцкий "Химик" в 14:00 примет команду Могилева. В это же время стартует встреча между минской "Юностью" и хоккейным клубом "Брест". А позже - в семь вечера - "Локомотив" дома примет "Динамо" из Молодечно. Прямую трансляцию игры покажет "Беларусь 5".