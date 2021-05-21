10-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится сегодня двумя поединками

В центральной встрече на стадионе в Солигорске "Шахтер" - лидер турнирной таблицы - примет минское "Динамо", которое пока занимает третью строчку. В прошлом году команды провели два поединка и обменялись победами, причем с одинаковым счетом 1:0. Победа "горняков" укрепит лидерство команды в чемпионате, виктория же гостей позволит догнать по очкам БАТЭ. "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из Солигорска в 18:15. Еще в одном матче дня мозырская "Славия" примет "Гомель".



