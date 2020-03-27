10 зарубежных каналов показывают чемпионат Беларуси по футболу

Уже 10 зарубежных каналов транслируют матчи чемпионата Беларуси по футболу! Накануне права приобрели индийская телекомпания, израильская и сербская, которая вещает также на Хорватию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Словению и Северную Македонию. Количество запросов растет с каждым днем, отмечают в пресс-службе Белорусской федерации футбола. Ранее, напомним, наше первенство начали показывать в России и Украине.



Второй тур стартует сегодня в двух городах - Бресте и Жодино. В 18 часов "Торпедо-БелАЗ" принимает "Белшину". Прямая трансляция на "Беларусь 5". В 8 вечера новичок элиты - "Рух" - сразится с "Энергетиком". Эту встречу покажет "Беларусь 5. Интернет".



