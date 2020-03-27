3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
10 зарубежных каналов показывают чемпионат Беларуси по футболу
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/2a5bb192-ebe7-43b0-9490-1bfc6ad2d851/conversions/aaf63a75-ed6e-48ca-acf8-84e41810f30f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/2a5bb192-ebe7-43b0-9490-1bfc6ad2d851/conversions/aaf63a75-ed6e-48ca-acf8-84e41810f30f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/2a5bb192-ebe7-43b0-9490-1bfc6ad2d851/conversions/aaf63a75-ed6e-48ca-acf8-84e41810f30f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/2a5bb192-ebe7-43b0-9490-1bfc6ad2d851/conversions/aaf63a75-ed6e-48ca-acf8-84e41810f30f-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by
Уже 10 зарубежных каналов транслируют матчи чемпионата Беларуси по футболу! Накануне права приобрели индийская телекомпания, израильская и сербская, которая вещает также на Хорватию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Словению и Северную Македонию. Количество запросов растет с каждым днем, отмечают в пресс-службе Белорусской федерации футбола. Ранее, напомним, наше первенство начали показывать в России и Украине.
Второй тур стартует сегодня в двух городах - Бресте и Жодино. В 18 часов "Торпедо-БелАЗ" принимает "Белшину". Прямая трансляция на "Беларусь 5". В 8 вечера новичок элиты - "Рух" - сразится с "Энергетиком". Эту встречу покажет "Беларусь 5. Интернет".