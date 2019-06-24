10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых. Третий день соревнований принес нашим спортсменам 20 наград

10 золотых медалей, 9 серебряных и 15 бронзовых. Третий день соревнований на ІІ Европейских играх принес нашей команде сразу 20 наград! В общекомандном зачете белорусы по-прежнему идут вторыми.Вчера 6 медалей в индивидуальных соревнованиях завоевали легкоатлеты. Трое с серебром: Кристина Тимановская - бег на 100 метров, Виталий Парахонько - 110 с барьерами и Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину. Равных же не было нашей барьеристке Эльвире Герман, Татьяне Холодович в метании копья и Максиму Недосекову в прыжках в высоту.



К слову, награды победители и призеры в легкой атлетике получат сегодня. В 19 часов торжественная церемония начнется в главной фан-зоне Игр - возле Дворца спорта. Наша сборная успешно преодолела квалификационный раунд, выиграв соревнования в своей группе, а значит, минуя 1/4, сразу отправится в полуфинал. Он пройдет 26 июня.







8 медалей в 9 категориях завоевали в воскресенье наши самбисты. За золотом поднялась Вера Гореликова. С первым большим успехом на таком значимом турнире, как Европейские игры, спортсменку поздравил Президент. Две награды - бронзовые - взяли спортивные акробаты.



