11,5 тыс. кубов воды и 6035 зрителей: как устроен бассейн, который готов принять чемпионат мира

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В ноябре 2026-го будет ровно два года, как в Минске открылся бассейн международного стандарта. Это памятник спортивной архитектуры, который привлекает внимание абсолютно всех, кто проходит или проезжает мимо.

А болельщики спорта, которые внимательно следят за телетрансляциями, обратили внимание, с каким размахом бассейн принимает различные спортивные соревнования: Кубок сильнейших спортсменов по плаванию и этапы по современному пятиборью международного уровня.

Как функционирует такой объект внутри, рассказали в "Специальном репортаже".

Сергей Марченко, директор бассейна международного стандарта:

"Объект уникальный, в Республике Беларусь такого точно нет. Но и европейская комиссия, которая приезжала сюда, сказала, что и в Европе такого объекта тоже нет. Все нормативы соответствуют для проведения международных соревнований. Скорее всего, у нас где-то в 2027-2028 годах будет проводиться соревнование уровня или Европы, или мира".

В прошлом году в Минске действительно состоялось большое событие ввиду современной турбулентности в спортивном мире. Президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио да Силва посетил Минск в конце ноября 2025 года. Он провел официальные встречи в Министерстве спорта и туризма и Национальном олимпийском комитете Беларуси.

"У нас коммуникация на уровне одного звонка. И все те события, которые происходят сейчас в плавании, которые не всегда соответствуют позиции Международного олимпийского комитета, Международной федерации, Европейская федерация органично пытается решить ситуативно, - пояснила председатель Белорусской федерации плавания Ольга Степусь. - Мы хотели бы, чтобы этот объект, который еще достаточно молодой, зазвучал где-то либо на континентальном уровне, либо все-таки на мировом".

Но даже пока без чемпионатов мира и Европы, Федерация плавания нашей страны и менеджмент бассейна международного стандарта провели ряд соревнований на высочайшем уровне. Зрители, особенно те, кто увидел плавание впервые, восхитились и во время самих состязаний вряд ли задумывались о том, как работает такая уникальная архитектурная и техническая структура. И обычные горожане, которые пользуются большим спектром услуг бассейна, чувствуют себя здесь комфортно, ведь взаимодействие всех механизмов налажено как часы.

Очень важно, что бассейн международного стандарта заполняется поклонниками здорового образа жизни. Но как приятно осознавать, что уже даже за свою непродолжительную историю на здешние трибуны приходили настоящие фанаты спорта.

А чтобы увидеть, как подается такое количество воды в бассейн, нужно спуститься чуть ниже. В технологических помещениях нет романтики и яркой картинки, однако именно все эти механизмы позволяют работать бассейну в круглосуточном и круглогодичном режиме. Первое на что стоит обратить внимание - тепловой пункт объекта.

Василий Ломтев, начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства отопления и вентиляции:

"В отличие от других тепловых пунктов, у нас здесь реализованы различные системы очистки, удаления воздуха. Здесь мы запитываем все наши тепловые сети, технологию бассейна, кондиционирование воздуха. Обширный объект, потребляет он немало. В зимний сезон это можно сравнить с потреблением порядка тысячи квартир".

"Электроснабжение объекта осуществляется через распределительное устройство 10 кВ и две комплектных трансформаторных подстанции", - обозначил начальник отдела технического обслуживания сооружений, сетей и оборудования Артем Завадский.

Еще одно важное место - помещение водоподготовки. "Эта станция обслуживает прыжковый бассейн и соревновательный. Общее водоизмещение бассейна международного стандарта (всех шести бассейнов) - 11,5 тыс. куб. м", - отметил Василий Ломтев.

quote Уникальность нашего объекта в том, что летом мы переходим на систему собственного теплообеспечения. Когда идут плановые работы на теплосетях, мы запитываемся от собственных теплоисточников и обеспечиваем для наших клиентов круглогодично горячую воду. Василий Ломтев

Если говорить о контроле систем, в здании есть диспетчерский пункт, где мониторятся как все чаши бассейнов, так и спортивные, тренажерные залы. "Мы здесь контролируем и управляем всеми инженерными системами и многими технологическими процессами. Видеостена - это небольшая часть, благодаря которой мы осуществляем контроль. У нас есть несколько компьютеров, и каждый компьютер предназначен для своей системы: система управления видеонаблюдением, система управления освещением, система управления вентиляцией, система управления контролем доступа, система автоматической пожарной сигнализации", - пояснил Артем Завадский.

Когда поднимаешься в сам бассейн, оставив позади все технологические помещения и устройства, все аккуратно и приятно для глаз. Проработан каждый световой луч и температура внутри всех помещений. "Ярко очень, электрика сконструирована так, чтобы обеспечить освещенность соревнований для международных телетрансляций", - рассказала начальник отдела технической эксплуатации зданий и сооружений Мария Лихорадова.

Один из бассейнов - прыжковый, размерами 25 на 25 м. Это единственный бассейн, у которого глубина 5 м, - отметила Мария Лихорадова. Он предназначен не только для прыжков в воду с вышки, но в нем также тренируются спортсменки синхронного плавания.

quote Общая вместимость трибун - 6035 человек. Причем из них 1795 человек помещаются на выдвижных трибунах. Они выдвигаются на 4,5 м. Абсолютно все соответствует международным нормам. Мы можем проводить чемпионаты мира. Мария Лихорадова

Детские секции (а школы по плаванию в Минске - это явление популярное) заполняют небольшие помещения. Вообще, совершенно любой может попасть в бассейн и просто поплавать.

А рядом с детским бассейном тренируются игроки водного пола и синхронистки.

Если подняться выше, можно обнаружить объекты современного пятиборья. В структуру бассейна входит и комплекс различных залов, где тренируются и пятиборцы, и спортсмены по прыжкам в воду, и синхронистки, и опять же, социальное направление ключевое. Услугами фитнес-зала может воспользоваться каждый. Восстановительный комплекс важен как для спортсменов мирового класса, так и для всех обычных посетителей.

"В первую очередь, это объект для подготовки спортсменов. Объект стал домом для водных видов спорта. Спортсмены получили возможность иметь достаточно большой спектр сервисов для подготовки. Второе, объект, безусловно, социальный. Он должен работать для населения, для массового спорта, для обучения плаванию. Самое главное - найти баланс руководителю объекта", - подчеркнула Ольга Степусь.

Бассейн международного стандарта в Минске - это отражение нашей страны и результат дружбы с ведущими государствами мира. Для минчан он уже стал таким привычным, что будто был всегда. Но с момента открытия не прошло еще и двух лет. Настало время показать себя всему миру. Ведь подобный спортивный объект готов принимать совершенно разные соревнования, сохраняя главное: двери этого дворца плавания открыты для всех.