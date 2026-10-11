11 октября ФК "Днепр" сыграет против минского "Динамо" на 24-м туре чемпионата Беларуси

11 октября 24-й тур футбольного чемпионата Беларуси продолжается тремя матчами, положение в первой тройке команд может измениться.

В эти минуты "Ислочь" играет с "Витебском". Трансляцию ведет "Беларусь 5".

Идущий на второй позиции в чемпионате и отстающий всего на балл от волков "МЛ Витебск" встретится с "Гомелем".

Позже всех начнется встреча в Могилеве, где местный "Днепр" примет минское "Динамо", располагающееся на третьей позиции. Стартовый свисток в 19:30. На пять минут раньше начнется и прямая трансляция на "Беларусь 5".