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11 апреля пройдет финал чемпионата Беларуси по баскетболу среди женщин
"Горизонт" и "Олимпия" сегодня начнут борьбу за золото чемпионата Беларуси по баскетболу среди женщин. Подопечные Наталии Трофимовой дошли до финального этапа без единого поражения. У "Олимпии" более тернистый путь: во время регулярного этапа команда Юрия Черняка потерпела 4 поражения и дважды уступала в плей-офф. Сможет ли клуб из Гродно взять первую викторию в финальной серии или "Горизонт" продолжит свое победное шествие? Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 19:20.
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