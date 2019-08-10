11 безответных шайб, полный разгром "Витебска"

В очередном туре Кубка Руслана Салея "Динамо-Молодечно" не оставило шансов клубу из северного региона страны. Хет-трик Кучкина, шесть результативных передач Амброжейчика, дубли Боярчука и Нестерова. Теперь в активе у "бело-синих" 11 очков и вторая строчка группы "Б".



Решающий матч на групповой стадии Кубка Салея "Динамо" проведет в понедельник на выезде против солигорского "Шахтера". "Кроты" - лидеры пула "Б". Команды оспорят путевку в полуфинал Кубка, который пройдет в следующую субботу в Орше.



