11 тур Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу стартует 17 июня

Сегодня в Бобруйске и Витебске стартует программа 11-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. И встречу на газоне витебского ЦСК покажет в прямом эфире телеканал "Беларусь 5". Северяне, которые продолжают поиски своей лучшей игры, примут жодинское "Торпедо-БелАЗ", а тем также очень нужна победа. Начало прямой трансляции в 19:50.