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11 тур Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу стартует 17 июня
Сегодня в Бобруйске и Витебске стартует программа 11-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. И встречу на газоне витебского ЦСК покажет в прямом эфире телеканал "Беларусь 5". Северяне, которые продолжают поиски своей лучшей игры, примут жодинское "Торпедо-БелАЗ", а тем также очень нужна победа. Начало прямой трансляции в 19:50.
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